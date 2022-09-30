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    Antalyalı emlakçılar Rusların gelmesinden şikayetçi

    Antalyalı emlakçılar Rusların gelmesinden şikayetçi

    Rusların bölgeye gelmesinden rahatsızlık duyan sektör temsilcileri, "Türk emlakçıların elinden iş alıyorlar. Bizim burada bir mağduriyetimiz var" dedi.
    • 30.09.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 13:22
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    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 7 ay geride kaldı.

    Her iki ülke de ağır kayıplar verirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

    Bu çağrının ardından çok sayıda Rus vatandaşı, Türkiye'ye seyahat etmek üzere işe koyuldu.

    Ticarete atıldılar

    Ülkeyi terk edenlerin gittikleri kentlerin başında yer alan illerden biri de Antalya oldu.

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; kentte aynı zamanda Rus vatandaşların dükkan kiralayarak ticarete atıldıkları belirtildi.

    Antalyalı emlakçılar Rusların gelmesinden şikayetçi #1

    Antalyalı emlakçılar olumsuz karşılıyor

    Aynı zamanda yerleşik Rusların emlak sektörüne de giriş yapması, bölgedeki emlakçılar tarafından olumsuz karşılandı.

    Bu duruma tepki gösteren esnaf, işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

    Antalyalı emlakçılar Rusların gelmesinden şikayetçi #2

    "Ev almaktan çok kiralıyorlar"

    Sektör temsilcisi, "Ruslar Antalya’ya akın etti, çok güzel bir durum diye düşünmeyin. Çünkü Ruslar ağırlıklı deniz kenarında ev istiyor. O bölgelerde ev de kalmadı.

    Ev almaktan çok kiralıyorlar. Bu da fiyatları artırdı. Bizim ev sahipleri de akıllandı, Ruslara ev vermek istemiyor. Çünkü kısa süreli kiralıyorlar ve ödeme yapmayanlar da var.

    "Türk emlakçıların elinden iş alıyorlar"

    Bazı Rus turistler ise emlakçı oldu. Rusya’daki bağlantılarını kullanarak gelenleri bağlıyorlar. Türk emlakçıların elinden iş alıyorlar. Bizim burada bir mağduriyetimiz var.

    "Ne boş ev kaldı ne de uygun fiyat"

    Zaten piyasayı allak bullak ettiler. Ne boş ev kaldı ne de uygun fiyat. Normal şartlarda 2+1 bir daireyi aylık 2 bin liraya kiraya verebiliyorduk. Ruslar gelince fiyatlar 4 bin liraya kadar çıktı” diye konuştu.

    Antalyalı emlakçılar Rusların gelmesinden şikayetçi #3


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