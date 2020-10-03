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Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı

Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı

Antalya’da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı.