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    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı

    Antalya’da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı.
    • İHA
    • 03.10.2020 - 16:18
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 16:18
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    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı

    Antalya'da 30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.

    CESUR GENÇ KIZ, MOTOSİKLET HIRSIZLARINA DUR DEDİ

    Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı.

    Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı VİDEO

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #1

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #2

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #3

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #4

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #5

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #6

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #7

    Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı #8

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