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Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı
Antalya’da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı.
- İHA
- 03.10.2020 - 16:18
- Güncelleme : 03.10.2020 - 16:18
Antalya'da 30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.
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Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı.
Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.
Antalyalı genç kız, motosiklet hırsızlarının önüne atladı VİDEO