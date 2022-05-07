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    Antalyalı işçinin bayrak hassasiyeti

    Temizlik yaparken yerde gördüğü Türk bayrağını elleriyle temizleyip tabelaya tutturan işçi, takdir topladı.
    • 07.05.2022 - 15:17
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    Antalyalı işçinin bayrak hassasiyeti

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı 75'inci Yıl Bulvarı'nda görevli bir temizlik işçisi, çalıştığı esnada yerde Türk bayrağı buldu.

    İşçi yerden kaldırdığı bayrağı temizleyip sopa yardımıyla bölgedeki bir tabelaya astı.

    'Alkış' alan hareket

    DHA'nın haberine göre işçinin o duyarlı anları ise yoldan geçen sürücü tarafından görüntülendi. Sürücünün alkışladığı temizlik görevlisi, elini kaldırıp selam verdikten sonra işine devam etti.

    Antalyalı işçinin bayrak hassasiyeti #1

    Antalyalı işçinin bayrak hassasiyeti #2

    Antalyalı işçinin bayrak hassasiyeti #3


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