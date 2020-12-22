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    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı

    Yılbaşına sayılı gün kala bir araya gelen 21 Noel anne, kamera önüne geçerek 'Maske tak, sağlıklı kal' dedi.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 09:55
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:22
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    Antalya'da 13 yıldır geleneksel olarak yılbaşı öncesi düzenlenen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.

    Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu yıl kumsalda yapılan çekimler, renkli görüntülere sahne oldu.

    21 NOEL ANNE KAMERA KARŞISINDA

    2021 yılına özel 21 mankenin Noel anne kostümlü kamera karşısına geçtiği çekimlerde, kostümlerin rengine ve kumaşına özel maske takıldı.

    KALPLİ SAĞLIK MESAJI

    Oluşturdukları kalp şekli ve taktıkları kırmızı maskelerle dünyaya 'sağlık ve barış' mesajı veren Noel anneler, denize girmeyi de ihmal etmedi. Kendilerini izleyen turistlerle de hatıra fotoğrafı çektiren Noel anneler, hep bir ağızdan 'Maske tak, sağlıklı kal' dedi.

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı ViDEO

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #1

    "NOEL ANNELER DE MASKE TAKIYOR"

    Çekimlere katılan manken Hazar Kılıç farklı, heyecanlı ve güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

    Pandemi kısıtlamaları arasında kendilerine moral veren bir etkinliğe katılmanın mutluluk verici olduğunu belirten Kılıç, "Kurallara uyun, sağlıklı kalın. Maskenizi çıkarmayın. Noel anneler de maske takıyor." diye konuştu.

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #2

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #3

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #4

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #5

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #6

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #7

    Antalyalı Noel annelerden sağlık mesajı #8

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