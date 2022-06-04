Antalyalı öğrencilerin 'yaya geçidi' sorunu

Dikkatsiz sürücüler yüzünden Serik ilçesindeki bir okulda görevli olan müdür yardımcısı, öğrencileri her gün ellerinden tutarak yolun karşısına geçiriyor. Veliler ise bölgede önlem alınmasını istiyor.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okul önünde ilginç anlar yaşanıyor.

Yaya geçidini kullanan öğrenciler, kaza korkusu yüzünden yolu öğretmenler ve vatandaşların yardımıyla kullanıyor.

Müdür yardımcısı Ramazan Vural ise her okul çıkışında öğrencilerin elini tutarak karşıya geçiriyor.

"Polis görevlendirmeleri gerekiyor"

İHA'y konuşan veli Birgül Cansever, "Çocuklarımızın güvenliği için burada bir polis memuru olmasını istiyoruz. Daha geçen gün bir kaza oldu. Dört yol kavşağı olduğu için tehlikeli. Bize de yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz. Müdür yardımcısı da uğraşıyor, okul kalabalık, çocuklar ufak en nihayetinde çocuktan bahsediyoruz. O yüzden bir polis memuru görevlendirilirse çok iyi olacak. Kırmızı ışık var ama pek işe yaramıyor. İnşallah ilgilenirlerse mutlu olacağız." dedi.

"Araçlar çok hızlı geçiyor"

Öğrenciler de "Müdür yardımcımız öğle araları ve okul çıkışı bizi karşıdan karşıya geçiriyor. Burada arabalar çok hızlı geçiyor, çocuklara çarpıyor. Arabaların biraz daha yavaş gitmesini ve üst geçit yapılmasını öneriyoruz." diye konuştular.

Müdürün okul çıkışı öğrencileri akan trafikte karşıya geçirme çabası

"Yol vermekten sakınıyorlar"

Daha önce bir öğrencinin kaza geçirdiğini söyleyen esnad Emre Sarıoğlu da şunları söyledi:

"Burada okulun önünde trafik konusunda çok büyük bir sıkıntı var. Öğretmenler, öğrenciler ve biz vatandaşlarda olsun fark etmiyor. Mesela geçenlerde bir çocuğun biri burada çarpıldı. Vatandaş aldı götürdü ama güvenlik kamerası trafik polisi olması lazım. Özellikle okul çıkışı ve girişlerinde. Çoğu zaman öğretmenlerde biz de yardımcı oluyoruz çocuklara. Ellerinden tutuyoruz, araçları durduruyoruz ama kırmızı ışıktan yeşil ışık yandı mı araçlar durmuyor. Yol vermekten bile sakınıyorlar. Müdür yardımcısı iyi yapıyor ve uğraş veriyor ama ne kadar yer ulaşıyor bilmiyorum."