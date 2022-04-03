Ukrayna'da siren sesleriyle uyanan ve 5 günlük yolculuğun ardından Antalya'ya ulaşan anne ve iki çocuğu, Türk ailenin yanına sığındı.

Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride bırakıldı.

Rus ordusunun bombardımanlarına mağruz kalan siviller ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.Antalya'da yaşayan Al ailesi, Ukrayna'daki savaştan kaçan anne ile 3 ve 6 yaşındaki çocuklarına evini açtı.

Savaş nedeniyle güne bomba sesleriyle uyanan Tanya Moskal, eşi Nikita, 3 yaşındaki oğulları David ve 6 yaşındaki kızları Liza Moskal ile Kiev'den 70 kilometre uzağa gitti.

Savaş yakınlarına kadar gelince, eşiyle vedalaşıp, yürüyerek sınırı geçen ve Romanya'ya ulaşan Tanya ile iki çocuğu, 3 gün burada hiç tanımadıkları bir ailenin yanında kaldı.

Antalya'da yaşayan Ulaş Al, önceden tanıdığı Moskal ailesiyle iletişime geçerek, onları Antalya'da misafir etmek istediğini söyledi.

EVİNİ UKRAYNALI AİLEYE AÇTI

Bunun üzerine beş günlük mücadelenin ardından önce İstanbul'a, ardından Antalya'ya gelen anne ve iki çocuğuna, evinin kapılarını açtı.

Konyaaltı ilçesine bağlı kırsal kesimde yer alan Hisarçandır Mahallesi'nde doğa ile iç içe yaşayan Al ve Moskal aileleri, evin bahçesinde sahipsiz engelli kedi ve köpeklere bakıyor.

Her gün eşiyle iletişim kurmaya çalışan Tanya, savaş görüntülerini izleyince gözyaşı döküyor.

Antalyalı vatandaş Ukraynalı aileyi evinde misafir ediyor VİDEO

"ÇOCUKLARIMI UKRAYNA'DAN ÇIKARTMAYA KARAR VERDİM"

Tanya Moskal, sabah 05.00 civarında şiddetli patlama sesi ile uyandıklarını, camı açıp baktığında roketlerin uçtuğunu gördüğünü anlattı.

Çocuklarla hızlı bir şekilde hazırlanarak, güvenli bir bölgeye geçmeye çalıştıklarını, ulaştıkları bölgede beklemeye başladıklarını belirten Moskal, "Kısa bir süre sonra tanklar yakınımıza geldi. Orası da tehlikeli olunca Çernivtsi'ye gittik. Bir süre sakindi, sonra o bölgede de sirenler çalmaya başladı. Çocuklarımı Ukrayna'dan çıkartmaya karar verdim." dedi.

"EŞİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Zorlu bir yolculuğun ardından Antalya'ya sığındıklarını ifade eden Moskal, savaşta yakınlarını kaybettiğini, evlerinin bombalanıp, bombalanmadığını bilmediklerini söyledi.

Moskal, eşini çok özlediğini dile getirerek, "Savaşın hemen bitmesi için dua ediyorum. Sivil insanlar, çocuklar ölüyor." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIM 'ANNE SAVAŞ NE ZAMAN BİTECEK' DİYE SORUYOR"

Antalya'da doğada yürüyüş yaptıklarını, markete gittiklerini aktaran Moskal, şunları kaydetti:

"Yemek hazırlıyor, birlikte temizlik yapıyoruz. Ulaş'ın sokakta yaralı bulduğu engelli 7 köpek ve 6 kediye bakıyoruz. Türkiye'ye, bu aileye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye güvenli bir ülke. Allah'a şükürler olsun şu anda güvenli bir yerdeyiz. Çocuklarım her gün 'Anne savaş ne zaman bitecek' diye soruyor. Ben de 'Savaş bugün de devam ediyor. Bittiği anda haberini vereceğim, babanıza, Kiev'deki evimize döneceğiz' diyorum." Kızı Liza

Moskal da "Babamı çok özlüyorum. En kısa sürede görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.