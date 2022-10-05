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    Antalyalılar ekim ayında denize girdi

    Kış sezonu başlarken, yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşüşe geçti. Antalya'da ise hava sıcaklığı hala 32 dereceyi gösterirken, vatandaşlar deniz keyfi yaşadı.
    • 05.10.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:17
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    Antalyalılar ekim ayında denize girdi

    Yurt genelinde kış esintileri başlarken, Antalyalılar denize giriyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için belirli şehirlere sel uyarısında bulunsa da Antalya'da hava 32 derece.

    Deniz sıcaklığı 27 derece

    Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ilçede deniz suyu sıcaklığının 27,3 olduğu belirtildi.

    Antalyalılar ekim ayında denize girdi #1

    Ekim ayında deniz keyfi

    İlçede sıcaklardan bunalan vatandaşların, ekim ayında serinlemek için denize girdikleri görüldü.

    Sahillerde bulunanların büyük çoğunluğunun ise turist olması dikkatlerden kaçmadı.

    Antalyalılar ekim ayında denize girdi #2

    Antalyalılar ekim ayında denize girdi #3

    Antalyalılar ekim ayında denize girdi #4

    Antalyalılar ekim ayında denize girdi #5

    Antalyalılar ekim ayında denize girdi #6


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