Antalyalılar ekim ayında denize girdi

Kış sezonu başlarken, yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşüşe geçti. Antalya'da ise hava sıcaklığı hala 32 dereceyi gösterirken, vatandaşlar deniz keyfi yaşadı.

Yurt genelinde kış esintileri başlarken, Antalyalılar denize giriyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için belirli şehirlere sel uyarısında bulunsa da Antalya'da hava 32 derece.

Deniz sıcaklığı 27 derece

Yine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ilçede deniz suyu sıcaklığının 27,3 olduğu belirtildi.

Ekim ayında deniz keyfi

İlçede sıcaklardan bunalan vatandaşların, ekim ayında serinlemek için denize girdikleri görüldü.

Sahillerde bulunanların büyük çoğunluğunun ise turist olması dikkatlerden kaçmadı.