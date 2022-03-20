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    Antalyalılar, güneşin tadını Konyaaltı Sahili'nde çıkardı

    Hava sıcaklığının 13 derece olmasıyla birlikte güneşin tadını çıkarmak isteyen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı Sahili’nde vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar, 15 derece sıcaklıktaki suda yüzdü.
    • AA
    • 20.03.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 13:02
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    Antalyalılar, güneşin tadını Konyaaltı Sahili'nde çıkardı

    Ülke genelinde kış şartları etkili olurken, Antalya’da vatandaşlar ve turistler güneşli havanın tadını çıkarıyor.

    Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sıcaklıklar 5-6 derece mevsim normallerinin altında seyrediyor.

    Kar altında olan bölgelerin aksine Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 15, nem oranı ise yüzde 11 olarak kaydedildi.

    KONYAALTI SAHİLİ’NDE VAKİT GEÇİRDİLER

    Hafif rüzgar da etkili olurken, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.

    Antalyalılar, güneşin tadını Konyaaltı Sahili nde çıkardı #1

    Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, köpekleriyle palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bazıları ise kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu. Birkaç kişi ise denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

    SICAKLIKLAR HAFTA SONU MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, perşembe günü bölgede havanın ısınması, hafta sonu da mevsim normallerine çıkması bekleniyor.

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