Kent pazarlarında sosyal mesafe önlemleri hiçe sayılırken, müşterilerin az olduğunu öne süren pazarcı esnafı internet alışverişi yapan vatandaşlara sitem etti.

Günşeli havayı gören Antalya halkı, salgını unutarak kendini dışarıya attı.

Kent pazarlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.

Pazardaki esnaflardan bazıları ise kalabalığı az bularak internet üzerinden alışveriş yapılmasına tepki gösterdi.

"İNTERNETTEN DEĞİL PAZARDAN ALSINLAR"

Muratpaşa’da bulunan katlı kapalı pazardaki esnaf Kazım Nek, “Pandemi geldiğinden beri işler sıkıntılı geçiyor. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar, internetten yüzde 50 yüzde 60 indirimlerle alışveriş yaptı. Ama internetteki ürün görseliyle aynı olmuyor. Vatandaşın internetten alışveriş yapması bizi çok etkiledi. Maskelerimizi takalım ve lütfen pazarcı esnafından alışveriş yapalım.” diye konuştu.

Antalyalılar pazarlara akın etti

"HEPİMİZ ZOR DURUMDAYIZ"

Bir başka esnaf Ömer Tok ise "Pandemi döneminde herkes internetten alışveriş yapıyor. Pazarcı esnafı olarak bu durum bizi çok etkiliyor. 3 ay boyunca zaten tezgah açamadık. Böyle giderse küçük esnafların hepsi bitecek. Dükkanlar, esnaflar, pazarcılar herkes zor durumda. Kısıtlamalar kalksa iyi olacak. 2 gün çalışıyoruz 5 gün yatıyoruz. Görüyorsunuz ürünler hep 2-3 TL. Biz çift maske takıyoruz, esnaf olarak dikkat etmeye çalışıyoruz." dedi.