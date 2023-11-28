Antalyalının yazı bitmiyor! Kasım ayında sörf yaptılar

AA
Türkiye genelinde soğuk hava etkili oluyor.
Kimi kentlerde aşırı yağışların ardından sel meydana geliyor, kimilerinde ise şiddetli fırtına yaşanıyor.
Öyle ki Trabzon'da fırtına nedeniyle 2 genç kayıplara karıştı.
Sıcaklık 18 derece
Yurdun birçok noktasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken Antalya'da ise manzara farklı.
Kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü.
Sörf için sahile akın ettiler
Durumu fırsat bilen bölge halkı ise Alanya ilçesinde sörf yaptı.
Zaman zaman dalga boyunun 2 metreyi bulduğu da görüldü.
Sabah saatlerinde plaja gelen vatandaşlar, yaklaşık 6 saat boyunca dalgalı denizin keyfini çıkardı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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