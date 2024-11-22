Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Ülke genelinde kış etkisini sürdürüyor...

Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

ESNAF TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Serik'te bir eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.