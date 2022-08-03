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    Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem

    Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 13:29
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    Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu açıklandı.

    Can ya da mal kaybı bilgisi yok

    Depremin derinliği ise 70.96 olarak bildirildi.

    Şimdiye kadar herhangi bir can ya da mal kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

    Antalya nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem #1


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