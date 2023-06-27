Antalya'nın tatilcileri havayolunu tercih etti

İHA

Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi konumundaki Antalya'da, Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından, yerli misafirler yaptıkları rezervasyonlar için Antalya'ya gelmeyi sürdürüyor.

Kentte 650 bine yaklaşan yatak kapasitesinin çoğunluğunun dolduğu belirtildi.

Hafta sonu başlayan gelişler Arife gününde daha da arttı.

Karayolunu çok az tatilci tercih ederken, çoğunluğun havayolunu kullandığı görüldü.

Antalya Havalimanı’na gelen tatilcilerin konaklayacakları yerin servisleri ile otellerine hareket etti.

Havalimanında taksicilerinde bayram yoğunluğu nedeniyle ekstra seferlerler düzenledikleri öğrenildi.

İstanbul'dan gelen Bülent Çatıkkaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bayram tatili güzel geçirmek için geldik. 5 yıldızlı otelde kalacağız. Fiyatlar biraz yüksek. Daha önce üçte birine geldiğimizi yere şuan , 3 katına geliyoruz. Ama bir sene yoğun çalışıyoruz. 3-4 günlük tatili hakettiğimizi düşünüyoruz. Bayramda bir mola ihtiyacımız var" dedi. Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Berk Ceylan, "9 günlük tatildeyiz, işin gücün stresinden kaçtık. Kemer'de otelde kalacağız.

Tatil boyunca yoğunluk yaşadıklarının altını çizen havalimanı Havalimanı taksicisi Ali Bekir Günal ise şöyle konuştu:

Kış boyu durgunluk vardı. Bayram bereketli geldi. Sezonda hareketli geçiyor. Taksi esnafı olarak bu durumdan memnunuz. Bayram nedeniyle iç pazar daha hareketli ağırlıklı olarak Ankara, İstanbul'dan gelenler var. Tatilde olunca aşırı bir hareketlilik var.