Konyaaltı'nda yüksek sıcaklık ve nemden bunalarak serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu sahil kenarında alıyor. Sahilde gece uyuyanlar, sabah da denize girerek güne uyanıyor.

Turizm cenneti Antalya, her yıl olduğu gibi bu senede de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kimi tatilciler denizin tatını çıkarmayı tercih ederken kimisi de güneşlenmeyi tercih ediyor.

Öte yandan her gün binlerce yerli ve yabancı tatilcinin geldiği Konyaaltı Sahili'ni, akşamları da aşırı sıcak ve nemden bunalanlar dolduruyor.

Sahilde uyuyorlar

Serin noktada uyuyabilmek isteyenler, gece sahile gelerek ya havluların üzerinde ya da yasak olmasına rağmen kurdukları çadırlarda uyuyor.

Sabah da denize giriyorlar

Gecenin sıcağından kurtularak serinleyenler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp denize giriyor.

Nem yüzde 85

DHA'nın haberine göre; hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 85'e ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece olduğu kaydedildi.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar, sahilde sabahlıyor ViDEO





































