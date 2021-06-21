Antalya'ya 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor

Antalya'da Rus turistler için hazırlıklar başladı. 22 Haziran'dan itibaren, 44 uçakla 12 bin 200 Rus turistin geleceği tahmin ediliyor.

Rusya'nın seyahat yasağının ardından, Antalya'ya gelen Rus heyet olumlu rapor yazınca yasaklar kalktı.

Başta Antalya olmak üzere turizm sektöründe sevinçle karşılanan bu karar sonrası Rusya'dan Türkiye'ye charter uçuşlarla turist getiren tur operatörleri, hazırlıklarını hızla yaparak, ilk uçuşlarını 22 Haziran Salı günü itibarıyla başlatıyor.

REZERVASYONLAR TAMAM

Cuma günü alınan kararın ardından Rus turistler tatil için rezervasyon yaptırmaya başladı. Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki turistik tesisleri arayan tur operatörleri, oda rezervasyonlarını yaptı.

RUS TURİSTLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Tesislerde, Rus tatilcilere hitap eden etkinliklere ve yine restoranlarda Rus turistlere hitap eden menülere ağırlık verilmeye başlandı.

Tur operatörleri ise Rusya'dan gelen talebi karşılamak için ulaşım, uçak ve otellerin yanı sıra müze ve ören yerleriyle iletişime geçti.

Rusların animasyon etkinliklerini tercih etmesi nedeniyle son hazırlıkları tamamlayan tesis yönetimi, organizasyonları bu alana yönlendirdi.

"15 - 20 BİN TURİST GELECEK"

Antalya'ya Rusya'dan turist getiren büyük tur operatörlerinden birinin operasyon müdürü Yeliz Bilgin Ezici “Charter uçuşlar için uçaklar ayarlandı. Telefonlarımız hiç susmuyor. Bu hafta günlük 15-20 bin turist gelecek. Sezon uzayacak. Sayının daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

"SEZON BOYUNCA 700 BİN KİŞİ BEKLİYORUZ"

Ezici, Rusya'dan Türkiye'ye yoğun ilgi beklediklerini belirterek, kısıtlama kararının kaldırılmasıyla sezonun da uzayacağını öngördüklerini kaydetti. Pandemi öncesinde 2019 yılında Rusya'dan 1 milyon 300 bin turist getirdiklerini hatırlatan Ezici, beklentinin çok yüksek olduğu Rusya'dan bu yıl sezon boyunca 700 bin, kış sezonuyla birlikte de 750-800 bin turist getirmeyi öngördüklerini de açıkladı.

"5 MİLYONU RUSYA'DAN GELİR"

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz da pandemiden önceki yılların Rus turist sayısına bu sezon yaklaşılacağını söyledi.

Türkiye'ye gelen Rus turistlerin yüzde 10'unun Ege, yüzde 20'sinin İstanbul ve diğer destinasyonlara gittiğini belirten Yazıcı, “Geri kalan yüzde 70'lik kısım Antalya'ya geliyor.

Bu sezon Türkiye'ye 7 milyon turistin geleceğini düşünürsek sadece Antalya'ya 5 milyon civarı Rus turistin geleceğini gösterir." diye konuştu.