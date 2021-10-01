Antalya'ya 7 milyon turist geldi, vatandaşın yüzü güldü

Antalya'ya yılın başından bu yana 7 milyon turist gelirken, bunun 2 milyonunu ise Rusya'dan gelenler oluşturdu. Bu rakamların ardından, turizm gelirleri vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada turizm gelirleri düşerken, aşılama ise yeniden hareket kazandırdı.

Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Antalya, eski kalabalık günlerine geri döndü.

Otellerde her türlü tedbirin alındığı Antalya'yı şimdiye kadar 7 milyon turist ziyaret etti.

En fazla turizm geliri ise diğer yıllarda olduğu gibi Rusya'dan geldi.

YÜZDE 173 ARTIŞ

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; yılın 9 ayında Antalya'ya gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 173 artışla 7 milyon 16 bin 276 oldu.

Geçen yıl 9 ayda kenti 2 milyon 572 bin 314 kişi ziyaret etmişti. 2020 yılı Eylül ayında 1 milyon 17 bin 569 kişinin ziyaret ettiği Antalya'yı, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 732 bin 298 kişi ziyaret etti.

RUSYA VE UKRAYNALI TURİSTLER ANTALYA'DAN VAZGEÇEMİYOR

Bu dönemde Antalya'ya en çok turist 2 milyon 698 bin 334 kişi ile Rusya'dan geldi.

Rusya'yı 1 milyon 108 bin 486 misafirle Ukrayna, 884 bin 827 kişiyle Almanya ve 353 bin 191 turistle Polonya takip etti.

23 Eylül itibarıyla İngiltere'den Antalya'ya direkt uçuşların yeniden başlamasıyla kente gelen İngiliz turist sayısında da artış başladı.