Antalya'ya beklenen tatilci akını başladı: Kent girişinde araç kuyrukları oluştu Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçirmek isteyenler ve kara yolunu kullananlar şehrin girişinde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

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DHA

Uzun tatili fırsat bilerek Antalya'ya gitmek isteyenlerin oluşturduğu trafik görenleri hayrete düşürdü.

Ramazan Bayramı boyunca 2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya'ya kara yoluyla girişler başladı.

Kentin giriş noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen araçlar, kilometrelerce uzunlukta trafiğe neden oldu.

Ekipler görevde

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 643 kilometrelik sahil şeridinde jandarma ve polis ekipleri görev yapıyor.

Bayram tatili boyunca kentteki tüm kolluk güçlerinin denetimleri havadan ve karadan sürdüreceği belirtildi.

10 kontrol noktasında uygulama yapılıyor

Kentte 10 kontrol noktasında uygulamalar yapılıyor. Kentin kuzey giriş noktalarından Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis ekipleri trafikte uygulama yaptı.

Sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerinin kontrol edildiği uygulamada araçların teknik durumu da sorgulandı.

Trafik ekipleri kontrol sırasında çiçek verdi

Uygulamada Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu da sürücülere hem iyi yolculuklar diledi hem de çiçek vererek bayramlarını tebrik etti.

Ayrıca sürücü ve yolculara da trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuldu.

“Yolda çok sayıda kaza olduğunu gördüm"

İstanbul'dan gelen Tunahan Öztaş, “9 gün boyunca Antalya'da tatil yapacağız. Yolda çok sayıda kaza olduğunu gördüm. Kurallara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

4 günlük tatil için geldiler

Bir başka tatilci Orkun Cecelioğlu da Ankara'dan Antalya'ya 4 günlük tatil için geldiğini belirterek, “Otelde 4 gün boyunca tatil yapacağız. Hız ve diğer kurallara dikkat etmemiz lazım. Huzurumuz kaçmasın." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)