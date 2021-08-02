Antalya’ya çevre illerdeki besicilerden yüzlerce tır yem yardımı

Yangın bölgesinde hayvancılık yapan vatandaşlara, çevre illerdeki besiciler tarafından yem yardımı yapıldı. 4 günde 300 tır saman ve kesif yem, yangın bölgesindeki vatandaşlara ulaştırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayarak birçok noktayı etkisi altına alan orman yangıları ile mücadele aralıksız sürüyor.

Bazı bölgelerde alevlerin söndürülmesinin ardından mahalle sakinleri zarar gören evlerine geri döndü.

İlçede tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar, hem hayvanlarını hem ürünlerini kaybederek mağdur oldu.

Bazı vatandaşlar hayvanlarını kurtarsa da onları beslemek için sahip olduğu yemleri yangında kaybetti.

BESİCİLER SEFERBER OLDU

Çevre illerdeki besiciler, yangında mağdur olan vatandaşlar için seferber oldu.

4 günde çevre illerden bağışlanan 300 tır dolusu saman, slaj ve kesif yem İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde bölgedeki vatandaşlara dağıtıldı.

Belenobası Mahallesi'nde evlerinin karşısındaki tepeden gelen yangının 1 saat içinde hem evlerini hem hayvanların barınaklarını söyleyen Ufuk Dinç, hayvanları götürdükten sonra geldiği manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

“O ANLARI ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Besicilik yapan Ufuk Dinç, şu ifadeleri kullandı:

“Buralar tamamen yandı. Kendi hayvanlarımı öncesinden yaylaya çıkarmıştım. Komşumun 150 kadar küçükbaşı vardı, onları kaçırdık. O anları anlatmak mümkün değil. Dumanlar gökyüzünü kaplamış, göz gözü görmüyordu. Yollar da kapalıydı, yangının önüne doğru kaçmaya çalıştık. Yaklaşık 2 saat sürdü, her yer yerle bir oldu.





“TÜRKİYE AYAKTA”

Ahırım vardı, tamamen yandı. Hayvanların yemi samanı da yandı gitti. Allah razı olsun, en kötü günümüzde yanımızda duranlara teşekkür ediyorum. Böyle bir felaket yaşanmaz, Türkiye ayakta. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldiler. Konya'daki çiftçilerin gönderdiği 1 tır dolusu samanı indireceğiz. Bu da 2 ay kadar yeter."

“BU YARDIMLAR GELMESEYDİ NE OLURDU BİLEMİYORUM”

Mahallede yaşayan Hidayet Gün de zararlarının telafisi için başlatılan yardım seferberliğine teşekkür ederek şu sözleri kaydetti:

“Evlerimizde zarar yok da çevremizde mağdur olanlar var. Malın yiyeceği bir şey kalmadı. Dağda yiyecek bir şey yok artık. Allah razı olsun yem ve saman balyası yardımı çokça yapılıyor. Bu yardımlar gelmeseydi ne olurdu, bilemiyorum.”





“KAMYONCU ARKADAŞLARIMIZ ÜCRET TALEP ETMEDİ”

Cihanbeyli ilçesinden 3 tır dolusu yem ve gıda yardımı getirdiklerini söyleyen Mehmet Taşpınar ise ihtiyaç sahiplerine yardımların teslimini görevlilerin refakatinde yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Konya'da köyde çiftçilik yapanlar olarak bu olayı öğrenince tüylerimiz diken diken oldu. Yangında insanlar nasıl hayvanlarını kaçırıyorsa biz de o hızla yardım topladık ve getirdik. Kamyoncu arkadaşlarımız da ücret talep etmedi. Köylülerimizin yardımını buraya getirdik. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın."





“AĞLAMAK GELİYOR İÇİMİZDEN”

Yardımların süreceğine dikkat çeken Erdoğan Köroğlu ise, "Cihanbeyli Taşpınar'a gitseniz, orada yangından mal kaçırır gibi hala yardım yükleniyor. Sağ olsun kamyoncu arkadaşlar da kendi imkanlarıyla geldi. Çiftçinin el emeği mahsulü bunlar. Dağıtımı sırasında duygulandık, ağlamak geliyor içimizden. Yardım indirdiğimiz besici aileler, kadınlar da ağlıyor." diye konuştu.