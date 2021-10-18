Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu aştı

17 Ekim itibarıyla turizmin başkenti olan Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı, 8 milyon 38 bin 761'e ulaştı.

2020 pandemi süreciyle dünya turizm sektörü en kötü dönemini yaşadı.

Salgının uçuş kısıtlamaları başta olmak üzere olumsuz etkilerinin ciddi düzeyde görüldüğü 2021'de, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da, pandemi öncesi sürece dönmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda 2021 yılında Antalya'da 8 milyon turist barajı aşıldı.

9,5 AYDA 8 MİLYONU AŞKIN TURİST GELDİ

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı olmak üzere iki havalimanı bulunan Antalya'ya, 1 Ocak-17 Ekim tarihleri arasında gelen toplam turist sayısı, 8 milyon 38 bin 761'e yükseldi. Yaklaşık 9,5 aylık süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 162 oldu.

17 GÜNDE 1 MİLYONU GEÇTİ

Sektör temsilcilerinin kasım ayına ilişkin rezervasyonlardan da umutlu olduğu kentte, 1 Ekim-17 Ekim tarihleri arasındaki turist sayısı ise 1 milyonu aştı.

1-17 Ekim arasında 1 milyon 22 bin 481 turist kente gelirken, geçen yılın aynı dönemindeki 498 bin kişilik sayıya göre yüzde 105'lik artış gerçekleşti.