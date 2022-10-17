Antalya'ya hava yolu ile gelen kişi sayısı 12 milyonu aştı

Turistik açıdan yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği olan Antalya'ya, 2022 yılının başından itibaren hava yolu ile 12 milyon 43 bin 468 kişi geldi.

Turizm cenneti Antalya, turist ağırlamaya devam ediyor.

2022 yılında da adeta turist akınına uğrayan Antalya'da hareketlilik sürüyor.

Hava yolu ile gelen yolcu sayısı 12 milyonu aştı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 1 Ocak- 16 Ekim tarihleri arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 12 milyon 42 bin 468 oldu.

Bu yılın turizm verileri, geçen yılın 1 Ocak-16 Ekim dönemine göre yüzde 51 artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde kente 7 milyon 975 bin 643 turist gelmişti. 2022 verileri, önceki 2 yılın aynı döneminin toplamını geride bıraktı.

Ekimin ilk iki haftası 1 milyon 15 bin kişi

Bir diğer yandan, ekim ayı verileri de dikkat çekti. 2021 yılının 1-16 Ekim tarihleri arasında 959 bin 359 kişi kenti ziyaret etmişti. Bu sayı, 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 15 bin 375 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre artış oranı ise yüzde 6 oldu.





