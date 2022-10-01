Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti konuk etti. Ruslar ise zirvede yer aldı.

Turizm cenneti Antalya, turizmde Kovid-19 sonrası en yoğun dönemini yaşıyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgi odağı olan kentte turizm hareketliliği sektör paydaşlarının yüzünü güldürüyor.

9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turist geldi

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında hava yoluyla kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti.

AA'nın haberine göre; geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 57 oranında bir artış yaşandı.

Ruslar zirvede

Geçen yıl eylülde 1 milyon 732 bin 304 turistin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 989 bin 154 kişi geldi. Eylül ayı rakamlarında da geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış oldu.

Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar ilk sırada yer aldı. 9 ayda kente, Rusya'dan 2 milyon 339 bin 536 turist geldi.

Rusya'yı ise 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.