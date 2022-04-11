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    Antalya’ya nisan ayında kar yağdı

    Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 18:33
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    Antalya’ya nisan ayında kar yağdı

    Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı.

    Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti.

    Ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti

    İHA'nın aktardığına göre kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.

    Kar kalınlığı 10-15 santimetreyi buldu

    Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

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