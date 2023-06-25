Antalya'ya tatilci akını sürüyor: Ekipler denetimlerini sıkılaştırdı Turizm kenti Antalya'da, Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. İl Jandarma Komutanlığı yollardaki trafik yoğunluğunu karadan ve havadan denetledi. Konyaaltı sahilinde de yoğunluk yaşandı.

DHA

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından turizm kenti Antalya'da yoğunluk yaşanıyor.

Yerli tatilciler günler öncesinden yaptıkları rezervasyonların ardından yola çıkarak kente gelmeye başladı.

Yaklaşık 640 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri tamamen doldu.

Gelişler hız kazandı

Hafta sonu itibari ile kente gelişler de hız kazandı.

Kentin giriş noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler önlemlerini sıkılaştırdı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri de kent genelinde bir dizi önlem aldı.

Trafiğin güvenli şekilde ilerlemesi için önlem alan ekipler karadan ve havadan denetimlerini sıklaştırdı.

Cep telefonuyla görüşenler, hatalı sollama ve hatalı şerit değişimi yapanlar, hız ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler tek tek tespit edildi.

Kurallara uymayanlara cezai işlem yapıldı

Havadan tespitler kara ekiplerine bildirilerek sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Sikorsky tipi helikopterle yapılan denetimde kentin özellikle batı ilçelerine giden ve bir tarafında sahil şeridi olan D-400 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu dikkati çekti.

Antalya- Konya arasındaki yolda ise trafik yoğunluğunun olmadığı görüldü.

45 sürücüye ceza kesildi

Yaklaşık 2 saatlik havadan gerçekleştirilen denetimlerde 12 sürücüye hatalı sollama, 8 sürücüye emniyet kemeri takmadığı için, 5 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 5 sürücüye agresif araç kullandığı için, 15 sürücüye ise cep telefonu kullanmaktan para cezası uygulandı.

Bayram öncesi ve sonrasında yapılacak denetimlerle trafikte yaşanacak kazaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi planlandığı belirtildi.

Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşanıyor

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranının ise yüzde 48’lere ulaştığı kentte, güzel havayı fırsat bilen tatilciler ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Sahilde kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimileri de denizde serinledi. Kano ve deniz paraşütü yapanlar da göze çarparken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı.

Denizin keyfini ise çocuklar çıkardı.