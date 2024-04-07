Antalya'ya turist akını! Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu başladı 9 günlük bayram tatili için rotayı yazlık bölgelere çevirenler, güneşli havanın tadını çıkarmak için Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

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DHA

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar cuma akşamından yollara düştü.

Kimileri tatillerini memleketlerinde geçirmeyi tercih ederken kimileri de tercihini deniz, kum ve güneşten yana yaptı.

Hava sıcaklığı 26 derece

Bu nedenle ilk tercihlerden biri de Antalya oldu.

Yerli ve yabancı turistin gözdesi olan kentte hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçüldü.

Nem oranı yüzde 22'lere ulaştı, deniz suyu sıcaklığı 22 derece oldu.

Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Yüzdüler, güneşlendiler, eğlendiler

Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenler denize girip, güneşlendi.

Bazı tatilciler de kano ile denize açılarak havanın tadını çıkardı. Bazı tatilcilerin piknik yaptığı göze çarparken, çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)