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    Antalya'ya yılın ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi

    Tatilcilerin gözdesi kente, 2023’ün ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist gelirken çoğunluğu Ruslar oluşturdu.
    • 02.01.2023 - 15:12
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 15:13
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    Antalya'ya yılın ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi

    Ukrayna Rusya savaşı sonrasında Antalya'da yaşanan turist yoğunluğu iki katına çıkmıştı.

    Kente yoğunluktan uçak bileti bulunmakta zorluk çekilirken yeni yılda yoğunluk devam etti.

    2022 yılını 13 milyon 74 bin 142 turistle kapatan Antalya, yeni yıla da hızlı giriş yaptı.

    Kente 64 uçak geldi

    Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne 1 Ocak 2023 tarihinde 62 uçakla 8 bin 759 misafir iniş gerçekleştirdi.

    Bunun yanı sıra Gazipaşa-Alanya Havalimanı da 2 uçakla 268 yolcu geldi.

    Antalya ya yılın ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi #1

    Geçen yılın zirvesi Almanlar

    Geçtiğimiz yıl 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada yer alan Alman turistler, olmuştu.

    Yeni yılın zirvesinde Rusya

    Antalya Havalimanı verilerine göre; 1 Ocak'ta kente 2 bin 843 Rus turist gelirken, 2 bin 726 turistle Almanya ikinci sırada yer aldı.

    İHA'nın haberine göre, ilk iki sırayı 760 turistle İsrail, 475 ile İngiltere ve 473’le de İsviçre takip etti.

    Antalya ya yılın ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi #2

    Antalya ya yılın ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi #3

    Antalya ya yılın ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi #4

    Antalya ya yılın ilk gününde 64 uçakla 9 bin 27 turist geldi #5


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