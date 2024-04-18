DHA
Antalya'da yaz sıcaklıkları etkili olmaya başladı.
Hava sıcaklığının 24 derece olduğu kentte bir de nem oranı arttı.
Nem bulutları kenti kapladı
Bölgede öğle saatlerinde nem oranı yüzde 88'e kadar ulaştı. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları, kenti kapladı.
Deniz görülmedi
Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları da görünmez hale geldi.
Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.
Yağmur geliyor
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; kentte yarın ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış