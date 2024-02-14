Antalya'yı sel aldı! Suyun 2,5 metre yüksekliğe ulaştığı alt geçitte felaketin izleri... 2 gündür etkili olan sağanak yağmurun sel felaketine dönüşmesiyle 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.

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DHA

Antalya'da her yağmur sonrası benzer görüntüler ortaya çıkıyor.

Sık sık su taşkınlarının yaşandığı, alt geçitlerin su bastığı kentte, bir felaket de dün yaşandı.

Ana arterleri de su basmasıyla olumsuzluklar peş peşe yaşanmaya başladı.

5 merkez ilçeyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarda bulunmasının ardından iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına meydana geldi.

Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

8 saatte bin 500 ihbar geldi

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun, ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

Yoğun su birikintisinde cansız bedeni bulundu

Sağanak sonrası bazı alt geçitler neredeyse tamamen su doldu.

Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde cenazesi bulundu.

Selin izleri felaketi gözler önüne serdi

Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı.

Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi. 2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.

Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)