Antalya'yı sel vurdu: 1 kişi yaşamını yitirdi Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden vatandaşın, alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle kurtulamadığı öğrenildi.

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ensonhaber.com

Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, seli beraberinde getirdi.

Yollarda su birikintilerinin oluştuğu kentte, çok sayıda araç suya gömüldü.

Hayatı felç eden selin yankıları sürerken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşanan sel can kaybına da neden oldu.

Antalya'daki selden acı haber geldi

Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ölü bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.

Sel nedeniyle kentte 6 ilçede eğitime ara verildi.

Kreş ve anaokullarına da birer gün ara

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik'te bugün okullar tatil edildi.

Öte yandan bu ilçelerde görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelinin 1 gün idari izinli sayıldığı, merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Motokuryelere yasak

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar moto kuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Afet Kordinasyon Merkezi’nde şiddetli yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaloğlu, çevre illerden Antalya'ya destek ekip gönderildiğini ifade etti.

989 vatandaş kurtarıldı: İlk etapta 20 milyon lira yardım ödeneği gönderildi

Karaloğlu, "Bölgeye sevk edilen toplam personel sayısı 2 bin 131'dir. Tahliye işlerimiz devam ediyor. Yağmurdan bu yana kadar 112'ye gelen ihbar sayısı 3 bin 500 civarıdır. İhbarların tamamına hızlı şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz. 989 vatandaşımız tahliye edildi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bölgeye ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 20 milyon lira yardım ödeneği gönderildiğini ifade eden Karaloğlu, "Ulaşımda şu anda herhangi bir sorun yok. Kemer-Kumluca karayolunda heyelanlar oluştu. Elektrik noktasında kısmi sorunlar yaşanıyor. 13 saatte, Kepez’de metrekareye 330 kilogram yağış düştü." şeklinde konuştu.