Mehmet Nuri Ersoy: Antalya'yı modern bir turizm ve kültür kenti yapacağız Kepez ilçesinde kütüphane açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'yı daha da modern bir turizm ve kültür kenti yapma konusundaki çabaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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AA

Antalya, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Antalya'nın modern bir turizm ve kültürel anlamda örnek gösterilebilecek bir şehir olması için çalışmalar sürüyor.

Akdeniz'in en büyük kütüphanesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 9 bin metrekarelik alanı, 2500 kişilik kapasitesi ve 10 kilometrelik raf uzunluğu ile Akdeniz Bölgesi'nin en büyüğü olan Antalya Kütüphanesi'ni hizmete açtı.

Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın hem tabiat güzellikleri hem de kadim tarihiyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

"Antalya'yı turizm ve kültür kenti yapma çabalarımız sürecek"

Tabiat güzellikleri, turizm ve tarihiyle oluşturduğu sinerjinin kenti çok özel bir konuma taşıdığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

Antalya denilince sadece deniz, kum ve güneşin akla gelmesine ilişkin kabul geçmişte kaldı. Bakanlığımız, bu anlayışı değiştirme noktasında Antalya'nın tarihi ve kültürel varlıklarının öne çıkartılması, görünür ve ulaşılır kılınması, muhtelif kesintisiz restorasyon ve kazılarla bu birikimin daha da zenginleştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak da turizm ve kültür, birbirini besleyen iki ana eksen haline gelmektedir. Turizm kültüre, kültür turizme sürekli enerjisini aktarmaktadır. Antalya'yı daha da modern bir turizm ve kültür kenti yapma konusundaki çabalarımız hız kesmeden devam edecektir.

"Kütüphane aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verecek"

Bakan Ersoy, kültürel gelişmişlikte kütüphanelerin rolünün tartışılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayarak, tarihte adeta "kütüphane şehri" olarak tanınan İskenderiye, Bağdat, Kahire ve İstanbul gibi pek çok örneğin olduğunu anlattı.

AK Parti iktidarlarında ilk günden itibaren kültür politikalarının içerisinde kütüphanelere çok özel bir önem verildiğini, verilmeye de devam ettiğini aktaran Ersoy, "Bilgi üretimine katkı sağlayıcı, çeşitlendirme temelli, yenilikçi süreçlerle ilerleyen kütüphanecilik anlayışımızı her geçen gün daha da geliştirmekteyiz. İçerik ve sayısal birikimi güçlü, fiziki yapıları gelişmiş kütüphaneler bir uçtan bir uca ülkemizin şehirlerini, ilçelerini süslüyor. Bulundukları bölgeye, bölge insanına değer katıyor." dedi.

Resmi açılışını yaptıkları Antalya Kütüphanesi'nin 9 bin metrekare alanda, giriş dahil 5 kattan oluştuğunu ifade eden Ersoy, kütüphanenin aynı anda 2 bin 500 kişiye hizmet verebildiğini dile getirdi.

"Antalya Kütüphanesi Türkiye'nin sayılı kütüphaneleri arasında ön sıralarda yer almaktadır"

Ersoy, ziyaretçilerin kütüphane koleksiyonunda güncel basılı kaynakların yanı sıra elektronik veri tabanıyla nadir eserlere erişim imkanı da bulabildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Burada, genel kütüphanenin yanı sıra 6 da tematik kütüphane yer almaktadır. Bunlar dini eserler, güzel sanatlar, nadir eserler, çocuk, gençlik ve araştırma kütüphaneleridir. Bir milyon kitap kapasitesi, 10 kilometrelik raf uzunluğu ve kataloğundaki kayıtlı 400 bin kitap ile Antalya Kütüphanesi Türkiye'nin sayılı kütüphaneleri arasında ön sıralarda yer almaktadır. Bildiğiniz gibi, bu yıl 'Cumhuriyet'imizin 100'üncü Yılında 100 Kütüphane' projemizi hayata geçirdik. Yıl biterken hedefimize ulaşmaya çok az kaldı. Hepimiz için çok önemli bir tarihte gerçekleşen bu projeyle Türk kütüphaneciliğine büyük bir katkı sağlanmıştır.

Bakan Ersoy, 9 bin metrekare alana sahip Antalya Kütüphanesi'nden daha büyük bir kütüphanenin de bakanlık olarak yakın zamanda yapımına başlayacaklarını söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)