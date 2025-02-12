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Sıfır Atık Hareketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 27 Eylül 2017 yılında başlatıldı.

7 yılda geri dönüşümle 185 milyar TL ekonomiye kazandırılırken, 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı.

127 milyon varil petrolden tasarruf edilerek 5,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi ve 2,6 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

7 YILDA 7 KITADA

7'nci yılda '7 Yılda 7 Kıtada' sloganıyla devam eden Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok uluslararası kurum ve kuruluşta takdir topladı, ödüle layık görüldü.

TÜRK EKİBİ BEYAZ KITA'YA ULAŞTI

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, 60 saat süren zorlu bir yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na ulaştı.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen seferde ekip, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Brezilya ve Şili üzerinden 103 enlem güneye uzanan bir yolculuk yaptı.

ÇALIŞMALAR HIZLICA BAŞLADI

20 kişilik ekip, 2,5 gün süren yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na vardıktan sonra çalışmalarına hızlıca start verdi.

ANTARKTİKA'DA PLASTİK ALARMI

Yapılan çalışmalarda, Antarktika'da mikroplastiklerin görülmeye başlandığı tespit edildi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Yapılan deneyin ardından 'SIfır Atık' çalışmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, TÜBİTAK MAM Başkanı ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Burcu Özsoy, desteklerinden ötürü Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Özsoy, "Saygıdeğer Hanımefendi'nin belirlemiş ve Türkiye için uygulamaya geçmiş olan sıfır atık politikasının ne kadar burada görüyoru.z" ifadelerini kullandı.

BİLİM EKİBİNE TEBRİKLERİNİ SUNDU

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, Türk bilim ekibinin çalışmalarına katılan herkese teşekkürlerini ve tebriklerini sundu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Sıfır Atık hareketi yalnızca bir proje değil, atıksız bir geleceğin anahtarıdır" diyen Emine Erdoğan, "Çocuklarımıza çöp yığınları miras bırakmamak için başta Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulumuz olmak üzere mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Emine Erdoğan, yapılan çalışmalara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en saf, en dokunulmamış kıtası olan Antarktika’nın artık sadece buzullarıyla değil, insanlığın ona bıraktığı izlerle konuşuluyor olması çok üzücü. Gözle görünmeyecek kadar küçük ama geleceğimizi tehdit edecek kadar büyük olan mikroplastikler, dünyaya bir kez daha sorun kadar çözümün de küresel olduğunu söylüyor. Tam da bu yüzden 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık hareketi yalnızca bir proje değil, atıksız bir geleceğin anahtarıdır.

"YÜREKTEN KUTLUYORUM"