BM Genel Sekreteri Guterres, dünyanın sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Guterres, "14,5 milyondan fazla insan sınırlardan göç ediyor ve bunun birçok sonuçları ortaya çıkıyor" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), uluslararası alanda birçok önemli isme ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ADF'nin açılışına video mesaj gönderdi.

"DÜNYA BİRÇOK SIKINTIYLA KARŞI KARŞIYA"

Guterres, forumun çok zorlu bir döneme denk geldiğini vurgulayarak, "Dünya birçok sıkıntı ile karşı karşıya geliyor. 14,5 milyondan fazla insan sınırlardan göç ediyor ve bunun birçok sonuçları ortaya çıkıyor, yanlış hesaplamalara ve krizleri çoğaltmaya yol açacak savaşlara yol açabilir. Bunun tek çözümü diplomasi. Diplomasi zaten, BM Sözleşmesinin ruhunu oluşturan fikir ve nesiller boyunca da onun sayesinde savaşlardan uzak kalabildik." dedi.

Antonio Guterres, Antalya Diplomasi Forumu'na video mesaj gönderdi ViDEO





DİPLOMASİ VURGUSU

ADF'nin bu yılki başlığı olan "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasına değinen Guterres, "Bizim sözleşmemizin de bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında yazılmasında temel fikir diplomasinin daima ilk planda olmasıydı. Yani 'Diplomasi Yeniden Kurgulamak' bu yılın teması, öncelikle dönüp geriye bakmayı bize anlatıyor, bu da diplomatik çalışmaların mümkün olması için gerekli." ifadelerini kullandı.

"TEK GÖREVİMİZ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ"

Guterres, uluslararası hukuka, devletlerin özgürlüğüne ve ülkeler arası eşitliğe saygı gösterilmesini gerektiğini vurgulayarak, diplomasinin canlı yaşayan bir süreç olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' demek barışçıl çözümler için bitmeyen bir çaba göstermek anlamına geliyor. Her nerede bulunuyor olursa olsun hatta şiddetin ve zorlukların en ortasındayken bile bu bizim tek görevimiz ve bizim tek yükümlülüğümüzdür."



