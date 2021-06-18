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    Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atandı

    Antonio Guterres’in BM Genel Sekreterliği görevine ikinci kez atandığı açıklandı.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 19:21
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    Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atandı

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ikinci kez seçildiğini açıkladı.

    Ülkesi Portekiz tarafından aday gösterilen ve tek aday olan Guterres, BM Genel Sekreterliği görevine yeniden atandı.

    VOLKAN BOZKIR DUYURDU

    Söz konusu kararı BM 75’inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır açıklarken, kararın açıklanmasının ardından salona davet edilen Guterres bir kez daha yemin etti. Görevine 5 yıllığına yeniden atanan Guterres'in ikinci dönemi 1 Ocak 2022'de başlayacak.

    Guterres’in ikinci dönemine BM Güvenlik Konseyi tarafından 8 Haziran’da onay verilmişti. Konseyde yapılan oylamada, üyeler oy birliği ile Guterres'in görevine ikinci dönemde de devam etmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

    2017'DEN BERİ GÖREV BAŞINDA

    Eski Portekiz Başbakanı 72 yaşındaki Gutteres, 2017'den bu yana BM Genel Sekreterlik görevini yürütüyor.

    Yaklaşık 10 kişi daha Genel Sekreterliğe talip olurken, 193 üyeden hiçbiri söz konusu kişileri onaylamadığı için resmi olarak aday olamadı.

    Genel Kurul'da yapılması beklenen oylamanın ise formaliteden olması ve yakında düzenlenmesi bekleniyor.

    Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atandı VİDEO

    Antonio Guterres, BM Genel Sekreterliğine ikinci kez atandı #1

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