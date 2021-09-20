Antonio Guterres, Türkevi açılışında yapılan duaye el açtı

Antonio Guterres, Türkevi açılışında yapılan duaye el açtı

Antonio Guterres, ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren Türkevi'nin açılışında yapılan duaya eşlik etti.

Türk diplomasisine yeni bir eser kazandırıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsoloslu'ğunun yer alacağı yeni Türkevi binası ABD'de hizmete girdi.

Binanın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Açılış programına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

GUTERES DE DUAYA EL AÇTI

Erdoğan ve Guterres'in de katılımıyla kesilen kurdelenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan Guterres'de el açıp duaya katıldı.







