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    Antonio Guterres: Türkiye'ye önemli rolü için teşekkür ederim

    BM Genel Sekreteri Guterres: "(Türkiye'ye) Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim"
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 16:13
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    Antonio Guterres: Türkiye'ye önemli rolü için teşekkür ederim

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'da.

    Tahıll koridorunu denetlemek için İstanbul'a gelen Antonio Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak açıklama yaptılar.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

    "1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir.

    Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz."

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamaları şu şeklide:

    "(Türkiye'ye) Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir."


    AYRINTILAR GELİYOR...


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