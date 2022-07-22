BM Genel Sekreteri Guterres, Karadeniz üzerinden yapılacak sevkiyatlarla ilgili Ankara'nın rolünü vurguladı.

Türkiye, kritik bir anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) bir araya getiren toplantıda, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulacak güvenli koridor üzerinden küresel piyasalara ulaştırılmasını sağlayacak anlaşmaya imzalar atıldı.

"Karadeniz'de umut ışığı var"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imza töreninde konuşma yaptı.

Guterres, "Bugün Karadeniz'de bir umut, olasılık, çare ışığı var. Bunun gerçekleşmesine vesile olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

"Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu"

Tahıl koridoru uzlaşısına işaret eden Guterres, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu sürecin her aşamasında sizin ısrarlı çabalarınız sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, herkesin faydasına olacak girişimin yolunu açtınız." ifadelerini kullandı.

Antonio Guterres'in tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın ısrarlı çabalarıyla oldu ViDEO

"Türkiye hükümetine güveniyoruz"

Guterres, "Bu herkesin çıkarına olacaktır. Türkiye hükümetine güveniyoruz. Hükümet, buradaki kritik rolünü sürdürmeli. Çabamızı artırıyoruz ki BM sözünü tutabilsin." dedi.

BM Genel Sekreteri, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Açlıkla savaşan insanlara imkan sağlayacak"

"Burada bir tarafın ya da öbür tarafın kazanması önemli değildi. Burada dünyanın her kesimine odaklanıyorduk. Bu anlaşma aslında dünya için imzalanıyor. Kalkınmakta olan ülkelere, açlıkla savaşan insanlara ve imkan sağlayacaktır.

"Küresel gıda arzındaki açığı kapatacak"



Ayrıca küresel gıda fiyatları da rekor seviyelere vardı. Kalkınmakta olan ülkelere bir fırsat sunacak. Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından, Odessa'dan tahıl ve yiyecek maddelerinin sevkiyatı küresel gıda arzındaki açığı kapatacak ve fiyatların düşmesini sağlayacak.

"Anlaşmaya kolay varmadık"



Bu anlaşmaya kolay varmadık. Savaş başladığından beri küresel gıda krizinin çözümünün ancak Ukrayna'nın gıda ürünlerine ve Rusya'nın gıda ve gübre ürünlerine erişim olursa çözülebileceğini söylemiştim.

Bugün o noktaya ulaşıyoruz ama uzun bir yolculuk oldu. Nisan ayında Sayın Erdoğan'ın kabulünden sonra Sayın Zelensky ve Sayın Putin ile görüşerek çözümler bulmaya çalıştık. O zamandan beri de uğraşıyoruz.

"Türkiye'nin burada kritik bir rolü var"



Tüm tarafların bu konuda taahhütleri oldu ve burada taahhüt, bugün daha da önemli hale geldi. Bu girişim tam olarak uygulanmalı çünkü dünyanın küresel gıda sorununun üstesinden gelebilmek için buna çok ihtiyacı var.

İleriye gitme açısından Türkiye'nin burada kritik bir rolü var. BM de bu açıdan taahhüdünün arkasındadır.

Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Artık sona gelinmeli

İki tarafın (Rusya-Ukrayna), bu kanlı çatışmaya girdiği noktada artık sona gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Karadeniz'deki bu umut ışığı çok parlak."