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- Antony Blinken: Ukrayna halkı Putin'in getireceği kukla rejimi kabul etmeyecek
Antony Blinken: Ukrayna halkı Putin'in getireceği kukla rejimi kabul etmeyecek
Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir hale geleceğini belirtti.
- AA
- 09.03.2022 - 20:22
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna halkının Putin'in getireceği bir "kukla rejimi" kabul etmeyeceğini, bu durumda savaşın Rusya'nın acı çekeceği "uzun ve kanlı" bir hale geleceğini belirtti.
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