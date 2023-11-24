Anucurlar Çetesi'nin firari lideri Sinan Anucur, Fransa'da tutuklandı İstanbul’da yaşanan silahlı saldırıda azmettirici olarak yargılanan Anucurlar suç örgütü lideri Sinan Anucur, Fransa'da tutuklandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Anucur için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

DHA

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla suç örgütleri tek tek çökertiliyor.

Bunlardan biri de 'Anucurlar Çetesi.'

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2021 yılında polis merkezinin önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Müebbet ve yurt dışı yasağı verildi

Bir kişinin öldüğü saldırının arkasından Anucurlar suç örgütü çıktı ve soruşturma genişletildi.

Silahlı saldırıya ilişkin örgütün firari lideri Sinan Anucur’un da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıkmıştı.

Azmettirici olarak yargılanırken 15 ay sonra tahliye edilen Sinan Anucur'u müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vermişti.

Fransa'da tutuklandı

Öte yandan Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayla ilgili de soruşturma kapsamında Anucur'un firari olduğu gerekçesiyle ifadesinin alınmadığı öğrenilirken Anucur'un yurt dışında olduğu belirtiliyordu.

Sinan Anucur'un, Fransa'da yakalandığı ve orada yerel mahkemece geçici olarak tutuklandığı öğrenildi.

Adli kontrol kararını ihlal etti

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen Fransa'da tutuklanan Sinan Anucur'un "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yerel mahkemece karar verildiği ve dosyanın istinaf aşamasında olduğundan kırmızı bülten ile iade talebinde bulunup bulunmamasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sordu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf aşamasındaki dosyanın henüz incelenmediğini ve bu nedenle yerel mahkemenin vermiş olduğu adli kontrol kararını ihlal eden Sinan Anucur hakkında talebin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Yakalama kararı çıkartıldı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sinan Anucur'un yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)