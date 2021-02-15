AÖF kayıt yenileme başladı mı, ücreti ne kadar? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme başladı mı, ücreti ne kadar? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme tarihleri, açıktan üniversite okuyan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesinden Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihlerini açıkladı.

AÖF kayıt yenileme tarihleri, üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat Pazartesi yani bugün başlıyor.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Ders seçimi yapıldıktan sonra bankada ödeme bilgileri yer alacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyebilecek.

Ayrıca, kılavuzda AÖF kayıt yenileme ücret bilgisi ve ders ekle sil işlem süreci de yer alıyor.

Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ücreti ne kadar? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, 2021 AÖF kayıtları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

2021 AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

AÖF kayıt yenileme işlemleri, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yani bugün başlayacak ve 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30'da sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI





AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadığı takdirde bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecektir.

Kayıt yenileyecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak ve öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

Kayıt yenileme işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır.

Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME KILAVUZU







AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yenileyecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285,00 TL, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405,00 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 305,00 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yenileyecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için 80,00 TL ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yenileyecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 120,00 TL ilave edilecektir.



