AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları bugün tamamlanıyor. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihinde düzenlendi. Bugün itibariye sınavlar tamamlanıyor.

Öğrencilere sınava gireceği her ders için 20 soru ve 30’ar dakika verildi. Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı karar ile ders geçme notu 35 olarak belirlendi.

Cumartesi ve Pazar günü AÖF vize sınavlarına giren adaylar, sınav sonuçlarını ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bilgilendirme yapılmadı.

AÖF Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 10 gün içinde açıklanmaktadır. Açıköğretim Güz dönemi vize sınavı sonuçlarının Aralık ayının 21-23 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.





Cevap anahtarları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen AÖF güz dönemi vize sınavının soru ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF harf notları