AÖF sınavları online mı olacak? Açıköğretim AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı olacak? Açıköğretim AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini online olarak yaptı. İşlemlerin ardından AÖF sınavlarının online mı düzenleneceği merak konusu oldu.

Açıköğretim kayıt işlemleri 26 Şubat tarihinde sona ermişti. Binlerce Anadolu Üniversitesi öğrencisi, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı.

Güz dönemi sınavları, koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak uygulandı. Bu nedenle, binlerce açıköğretim öğrencisi, ''AÖF sınavları online mı olacak? Açıköğretim AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?'' sorularının yanıtnı merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmuştu.

Peki, AÖF sınavları online mı olacak? Açıköğretim AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte, AÖF sınavları ile ilgili tüm detaylar..

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları, 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecek.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 8 Ağustos 2021

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ''Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır.'' ifadesi yer aldı.