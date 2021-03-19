AÖL ders seçimi süresi uzatıldı mı? AÖL ders seçimi ne zaman bitecek?

AÖL ders seçimi süresi uzatıldı mı? AÖL ders seçimi ne zaman bitecek?

Açık öğretim liseleri için kayıt yenileme süreci devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Ders seçimi konusunda öğrencilere ek süre verildiği belirtildi.

Açık öğretim liseleri ders seçimi için verilen sürede sona gelinirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) bir duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruda sistem güncellemesi nedeniyle ders seçme işlemleri geçici süreliğine kapatıldığı için 1 gün ek süre verileceği belirtildi. Buna göre 19 Mart'ta yani bugün bitmesi beklenen 2021 AÖL ders seçimi, 20 Mart tarihinde mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Peki, AÖL ders seçimi nasıl yapılır? İşte, detaylar..

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi https://www.aol.meb.gov.tr internet sayfasında yer alan ‘’Öğrenci Girişi” başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

Sol tarafta yer alan ‘’Kayıt Yenileme / Ders Seçme” başlığı altında yer alan ‘’Ders Seçme İşlemleri” modülünü seçiniz.

Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır. Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır.

Ders seçme sayfasında bulunan ''Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız'' kısmındaki ''Kaydet'' butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.