AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

Açık öğretim liseleri için kayıt yenileme tarihleri ve ücreti öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim liselerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..

1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL 2. dönem kayıt yenileme veve ders seçimi tarihleri araştırma konusu oldu. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri hakkında bilgi edinmek istiyor.

Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, '‘2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.’' denildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2.dönem ders seçme işlemleri, 12 Mart ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi https://www.aol.meb.gov.tr internet sayfasında yer alan ''Öğrenci Girişi'' başlığını seçiniz. Öğrenci numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

Sol tarafta yer alan ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' başlığı altında yer alan ‘'Ders Seçme İşlemleri'' modülünü seçiniz. Açılan sayfada seçebileceğiniz derslerin listesi gelecektir. Burada dersler dönem başlığı altında 1. Dönemden başlamak üzere sıralanmıştır.

Dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki simgeyi tıklayınız. Seçtiğiniz dersler bir alt tabloya atanacaktır. Ders seçme sayfasında bulunan Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız kısmındaki Kaydet butonunu tıklamanız durumunda sistem otomatik olarak derslerinizi seçecektir.