Binlerce açık lise öğrencisinin ter döktüğü AÖL sınav sonuçları için gözler MEB’e çevrilmiş durumda. Öğrenciler, ‘’AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor.

AÖL 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı.

AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberleri anbean takip ediliyor. Liseyi dışarıdan tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan online sınavın ardından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 AÖL sınav sonuçları sorgulama..

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020/2021 eğitim öğretim yılı AÖL 1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapıldı.

Açık lise sınavının sonuçları https://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. 1 Mart'ta tamamlanan açık lise sınavı sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin MEB tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.

MEB İLE AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

MEB tarafından Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazlarına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Bu duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dahil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.