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- AÖL sistemi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? The service is unavailable ne demek?
AÖL sistemi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? The service is unavailable ne demek?
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 12:01
- Güncelleme : 25.02.2021 - 12:20
Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL sınav girişi ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler, ''The service is unavailable.'' hatası ile karşı karşıya geldi.
Bunun üzerine adaylar, arama motorları üzerinden hatanın çözümüne ilişkin araştırmalar yapmaya başladı.
Peki, AÖL sistemi çöktü mü, neden giriş yapılamıyor? The service is unavailable ne demek?
AÖL SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerde lise eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler için sınavlar, bugün saat 09.30 itibarıyla başladı.
Sınavlarını tamamlamak için sabah saatlerinde AÖL sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler ''The service is unavailable.'' hatasıyla karşılaşmıştı.
Saat 12:10'da sistem yeniden erişime açıldı. Adaylar AÖL 1. dönem sınavlarını sisteme giriş yaptıktan sonra gerçekleştirebilecek.
THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE NE DEMEK?
The service is unavailable, Türkçe'de "Hizmet kullanılamıyor" anlamına gelmektedir.