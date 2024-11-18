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Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen için bu yılın eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından ders zili çaldı...

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı.

Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini, okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER OKULA DÖNÜYOR

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ 20 OCAK'TA

Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

EĞİTİM DÖNEMİ 20 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.