Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ayın kaçında açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim var mı?

Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ayın kaçında açılacak? 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim var mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim devam ederken 22 Ocak 2021 Cuma günü öğrenciler karnelerini dijital olarak teslim aldı. Peki ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ayın kaçında açılacak?

Eğitim öğretim hayatlarında bir dönemi daha geride bırakan öğrenciler, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde karne heyecanını buruk yaşadı.

Sömetr tatilinin 15 günden 21 güne çıkarılmasıyla birlikte okula dönüşü dört gözle bekleyen öğrenciler, okul sıralarına ve arkadaşlarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

Binlerce öğrenci uzaktan eğitim sürecinde zorluklar yaşarken, okula dönüş ne zaman, ara tatil ne zaman bitiyor, 15 Şubat'ta okul var mı? soruları gündemde yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı salgının gidişatına göre karar verileceğini açıklarken 15 Şubat'a dikkat çekti. Peki ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ayın kaçında açılacak? İşte detaylar..

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi olmasaydı nornal şartlarda öğrencilerin ara yıl tatili 15 gün sürmekteydi. Ancak salgın koşulları eğitim hayatını da büyük ölçüde etkiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre; 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat'ta sona erecek.

Peki okullarların açılmasıyla yüz yüze eğitim başlayacak mı? Öğrenciler okula dönecek mi? gibi sorular da öğrenci ve velilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

15 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında okulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"15 Şubat’ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat’tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye’deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Dünyada tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı okula gitmesinin pek mümkün olmadığını görüyoruz. Küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz."

Öte yandan Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını ifade etti.