Ara tatil zili 10 Kasım Cuma çalacak Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

AA

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 11 Eylül'de dersbaşı yaptı.

Bakanlığın açıkladığı takvime göre, okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)