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Haber Merkezi

Milyonlarca öğrenci bugün tekrar dersbaşı yapacak.

9 Kasım tarihinde başlayan ve İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 20 milyon öğrenciyi kapsayan 9 günlük ara tatil bugün sona erdi.

Öğrenciler tatilin ardından okullarına dönmek için yola çıktı.

İSTANBUL'DA ARA TATİL YOĞUNLUĞU

Okul tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı.

Kentin ana arterlerinde ve şehirlerarası yollarda araçlar yavaş ilerlerken, bazı bölgelerde trafik adeta durma noktasına geldi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR KİLİTLENDİ

Yoğun trafik nedeniyle Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan TEM Otoyolu, E-5 Karayolu ve köprü geçişlerinde sıkışıklıklar yaşandı.

Toplu taşıma araçlarının yoğunluğuna bir de okul servisleri, ailelerin özel araçlarının da eklenmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

YOĞUNLUK YÜZDE 67'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 08.00 itibarıyla trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.