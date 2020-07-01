Arabuluculuk başvuruları artık internetten yapılabilecek

Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla arabuluculuk başvurularının Avukat Portal ve Vatandaş Portal üzerinden de yapabileceğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı tarafından 2013 yılında hukuk sistemimize kazandırılan, iş uyuşmazlıklarında 2018, ticari uyuşmazlıklarda da 2019 yılından bu yana uygulanan arabuluculuk büyük bir başarı ile devam ediyor.

SALGIN NEDENİYLE ARABULUCULUKTA ONLİNE DÖNEM

Bakanlık yargının iş yükünü azaltan ve bazı hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden tarafların rızasıyla hızlı çözüm getiren uygulamayı daha da hızlandırmak amacıyla yeni bir hizmeti daha devreye soktu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında adliyelerdeki yoğunluğu da azaltacak olan uygulama kapsamında avukatlar ve vatandaşlar arabuluculuk başvurularını artık internet üzerinden yapılabiliyor.

ÜÇ GÜNDE 2 BİN 905 BAŞVURU

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce UYAP’ta yapılan güncelleme kapsamında Avukat Portal ve Vatandaş Portal üzerinden yeni bir hizmet başladı. Vatandaşlar veya taraf vekili avukatlar adliyeye gitmeden arabuluculuk başvurularını internet üzerinden yapabiliyor.

Üç günlük uygulama büyük ilgiyle karşılandı. Portallar üzerinden başvuruların başladığı 29 Haziran’dan bugüne yani ilk üç günde 2 bin 905 arabuluculuk dosyanın başvurusu internetten yapıldı.