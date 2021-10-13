Arabuluculuk sınavını geçemeyen vekillere 3 sorunun iptali müjdesi

2019'daki arabuluculuk sınavından 3 soru iptal edilince çok sayıda milletvekiline arabulucu olma yolu açıldı.

Adalet Bakanlığı'nın 24 Kasım 2019'da yaptığı arabuluculuk sınavında, 2 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık 30 bin kişinin girdiği ve 200 milletvekillinin de ter döktüğü sınavda hiçbir vekil barajı geçememişti.

Taban puanının 91 olduğu sınavdan sonra 4 soru tartışma konusu oldu.

3 SORU İPTAL EDİLDİ

Bu tartışmalardan sonra Ankara Barosu 4 soru için iptal davası açtı.

Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi de 3 sorunun iptaline karar verdi.

PUAN DÜŞTÜ

3 sorunun iptali sonrası gerekli taban puan 91'den 88'e düştü.

Böylelikle 88 ve üstü puan alan 5-6 bin kişi daha arabulucu olmayı hak etmiş sayıldı.

Adalet Bakanlığı da ilgililere konuyla ilgili bir yazı gönderdi.

BAZI VEKİLLER HAK KAZANDI

Bu değişiklikle birlikte AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç başta olmak üzere bazı milletvekilleri de iptal edilen sorular ile birlikte arabulucu olmaya hak kazanmış oldu.